Hustadvika kommune planlegger for at alle elever skal ta koronatest før skolestart 4. januar. Testene vil distribueres via skolene mandag 3. januar.

Informasjon om dette kommer via skolene.

Det eneste forbeholdet er at kommunen har nok tester igjen etter jul. Det er også grunnen til at de ikke sendte testen med elevene hjem før julaften, skriver kommunen i pressemeldinga.