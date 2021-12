Gossen motorklubb ønsker å utvide anlegget – Statsforvalteren godtar ikke inngrepet i området

Nyheter

Det er Aukra kommune som tidligere sendte ut et oppstartsvarsel for reguleringsplanarbeid med Gossen motorsenter. I planområdet ligger det ei dyrka mark motorklubben ønsker å etablere sin nye kjørebane på. Statsforvalteren synes det er uheldig å bygge over et matproduserende areal, også kalt landbruks-, natur- og friluftsområde.