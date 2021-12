Fødeavdeling krever 50–100 årsverk i vaktberedskap

Nyheter

Torsdag nedstemte Stortinget med massivt flertall et forslag fra Rødt om å «sørge for at fødeavdelinga i Kristiansund bevares, også etter at det nye sykehuset på Hjelset er i drift.» Det viste seg imidlertid at avstemninga ble slik av tekniske grunner, og at resultatet ikke endrer noe på regjeringas politikk.