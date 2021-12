Nyheter

Presidentvalg i Chile

Andre og avgjørende valgrunde i det chilenske presidentvalget holdes i dag. Høyrepopulistiske José Antonio Kast, som fikk flest stemmer i første valgrunde, møter venstreorienterte Gabriel Boric.

Det er også valg på alle 155 setene i underhuset i nasjonalforsamlingen og rundt halve senatet.

Nederland stenger ned

Nederland innfører fra i dag en ny omfattende nedstengning for å bremse spredningen av omikronvarianten. Statsminister Mark Rutte sier smitten er så omfattende at det ikke er noen alternativer til nedstengning.

Alle forretninger unntatt matvarebutikker og apotek stenger, det samme gjør kulturinstitusjoner, kinoer, treningssentre og sportsarenaer. Nedstengningen varer til 14. januar. Skolene må holde stengt til tidligst 9. januar. Også antall besøkende som en husholdning kan ha på én gang, reduseres fra fire til to, unntatt på julaften og første juledag.

Danske koronarestriksjoner trer i kraft

De nye koronatiltakene i Danmark, som blant annet innebærer skjenkestopp og nedstengning av nattelivet, trer i kraft klokka 8 i dag morges.

Smittespredningen av koronaviruset i Danmark har økt betraktelig, og det settes daglig nye smitterekorder. Fredag ble det registrert 11.194 nye smittetilfeller, det høyeste døgntallet siden pandemien startet.

Hellas innfører innreiserestriksjoner

Alle som reiser inn i Hellas må vise enten koronasertifikat, negativ PCR-test som ikke er eldre enn tre døgn samt hurtigtest som ble tatt mindre enn ett døgn før innreise, eller dokumentasjon på at man tidligere har vært smittet med covid-19.

Tiltaket gjelder fra i dag og fram til 10. januar. Hellas ønsket først strengere innreiserestriksjoner, men EU satte foten ned for landets ønske om at folk må fremlegge en PCR-test som er mindre enn to døgn gammel.

Valg til Hongkongs lovgivende forsamling

Det er valg til den lovgivende forsamlingen i Hongkong. Valglokalene stenger klokken 15.30 i ettermiddag norsk tid.

Valget er det første etter at Hongkongs Beijing-støttede myndigheter slo hardt ned på demokratibevegelsen sommeren 2019. I ettertid har sentralmyndighetene i Kina grepet inn, slik at det i dagens valg kun vil være mulig å stemme på Beijing-vennlige kandidater.