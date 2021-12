Seks nye smittede i Hustadvika

Nyheter

Hustadvika opplyser at det fredag ble bekreftet til sammen seks nye smittetilfeller i kommunen.



To av de smittede var allerede i smittekarantene, og er nå satt i isolasjon.



Fire er nye tilfeller. To av disse er elever ved Hustad skole. Rektor der har informert aktuelle klasser, og kommunen har iverksatt testing av alle elevene i de aktuelle klassene, skriver kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale i meldinga.

Det er gjennomført smittesporing. Alle de smittede er i isolasjon og har det etter forholdene bra.

Nærkontakter er i smittekarantene etter gjeldende retningslinjer.



– Det er økende smitte i Norge, så vi anbefaler alle å være forsiktige, holde avstand og bruke munnbind i pakt med nasjonale anbefalinger, skriver Aaberg Holen og Grimstad Dale.