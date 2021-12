Reisetida redusert frå 5 timar til 30 minutt

Nyheter

(Smp:)– For oss kan ikkje vegen bli opna fort nok, seier Olav Fjørtoft og Ann Mari Bjørnøy til Sunnmørsposten. Årleg vil dei spare inntil 36.000 kroner i ferjeutgifter og hundrevis av timar i bil og ferje når den undersjøiske Fjørtoft-tunnelen blir opna i juni neste år. Etter knappe fire kilometer under havbotnen landar dei då på Myklebust på Harøya, der det er kort veg til barnehage og skule. Barnehagen og skulen på den minste av Nordøyane blei lagt ned for fleire år sidan, fordi det ikkje var nok barn på øya. No er trenden snudd.