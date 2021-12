Førjulsgåve til øybuarane

Nyheter

(Smp:) No kan du «prøvekøyre» første halvdel av Nordøyvegen og sjølv bestemme kor du vil rette blikket, bokstaveleg talt.

– Delopninga av Nordøyvegen er ei storhending for alle på Nordvestlandet. Sidan det ikkje blir opningsfest før jul, må vi feire opninga på andre måtar. Fotograf Jan Erik Finsæther har laga ein flott 360 graders video som gjer det mogleg for alle å oppleve denne unike strekninga, og den ligg ute open og tilgjengeleg for alle, som ei førjulsgåve frå oss.

Det seier redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg.

Dette opnar laurdag

Sjølv om prosjektet i si heilskap ikkje er ferdig før august neste år, vil opninga på laurdag gjere at bebuarar på fleire av øyane kan køyre ferjefritt til fastland.

Då kan ein nemleg køyre frå Skjeltene til Skuløy/Flemsøy.

– Vi opnar for trafikk på Lepsøybrua, som er den største brua. Deretter kjem to mellomstore bruer, Hamnaskjersundbrua og Laukebrua, og veg på sjøfylling inn mot Lepsøybrua. Frå Hestøya og over til Haramsøya går Haramsfjordtunellen, seier prosjektleiar Marianne Nærø.

Enklare kvardag

– Vi har jobba målbevisst mot denne dagen i mange år, så dette er ei viktig milepæl, no som vi endeleg kan ha trafikk på første del av Nordøyvegen. På den måten byrjar vi allereie å kunne få gevinst av prosjektet, og gi innbyggarar og industrien her ein enklare kvardag. Det er gledeleg at vi klarer dette eit halvt år før vi eigentleg skulle opne vegen, seier Nærø.

Nordøyvegen vert bomfri fram til resten av vegen opnar 27. august neste år. Sunnmørsposten har frå ført presentert ein film der ein får sjå heile vegen prøvekøyrt, med prosjektleiar Nærø som guide.

Håpar på folkefest til neste år

Dei nye nasjonale restriksjonane har ikkje gått umerka forbi Nordøyvegen heller, som no måtte utsette folkefesten som var planlagt til opninga laurdag.

– Vi har måtte snu nokre gongar på grunn av korona og restriksjonar. Det er dumt at vi ikkje får den store folkefesten som var planlagt, men det viktigaste er likevel at innbyggjarane får ta vegen i bruk. Vi satsar på ein stor folkefest 27. august når resten av Nordøyvegen opnar, seier Nærø.

Då får også Fjørtofta og Harøya fastlandsforbindelse.

Denne saka blei først publisert i Sunnmørsposten.