Frykter de tar med seg smitte hjem til jul

Nyheter

I de nye koronareglene fra regjeringen står det at høgskoler og universiteter skal legge til rette for heimeeksamen så langt det er mulig. Men på Høgskolen i Molde (HIM) må sykepleierstudentene gjennomføre eksamen fysisk på skolen, mens de øvrige studentene får ha heimeeksamen. Flere sykepleierstudenter som Romsdals Budstikke har vært i kontakt med mener høgskolen bryter med regjeringens ønske. De frykter eksamen vil føre til smittespredning.