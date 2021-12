Politiet i Møre og Romsdal dømt for ulovlige innkjøp

Nyheter

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ga i januar i fjor politiet i Møre og Romsdal et overtredelsesgebyr på 847.000 kroner. Dette fordi de over en periode på nesten tre år hadde kjøpt tolketjenester som burde vært kunngjort i Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, samt TED-databasen (tilsvarende, men for hele EU).