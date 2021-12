Omikron påvist i Molde

Nyheter

Det skriver Molde kommune i ei pressemelding.

– Smitteveien er fortsatt ukjent, men kommunen antar at vedkommende er smittet utenfor Møre og Romsdal, skriver de.

– Vi jobber nå med testing av nærkontaktene til den smittede, og så langt har vi én nærkontakt med symptomer. Dermed er det sannsynlig at vi får flere smittetilfeller etter hvert, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.

Han oppfordrer alle til å sette seg inn i de nye karantenereglene slik at både arbeidstakere og arbeidsgivere er godt forberedt i tilfelle smitteutbrudd.

Dette skriver de om de nye karantenereglene:

«Nærkontakter må i utgangspunktet i ti dagers karantene, men man har mulighet for å teste seg ut av karantenen etter sju døgn. Det gjelder dersom den som er smittet er et familiemedlem eller tilsvarende nære. Dersom man ikke bor sammen med den smittede, er det mulig å teste seg ut av karantenen etter tre døgn. Du skal likevel være i fritidskarantene. For de som må i karantene, så er hjemmekontor eller egenmelding løsninga. Egenmeldingsperioden er utvidet inntil videre.»

– De som eventuelt har brukt opp dagene, må henvende seg til fastlegen for å få sykemelding, forteller Innerdal.

De nye reglene kan leses i sin helhet på kommunens nettsider.

Oppfordrer til å ta boosterdosen

– Omikronsmitten i kommunen understreker betydninga av at flest mulig får oppfriskingsdosen så snart som mulig, og

2500 personer blir innkalt til time i neste uke. Frykt for bivirkninger i jula bør ikke være til hinder for å takke ja til vaksinen, mener Molde formannskap. De oppfordrer alle til å møte opp når man får time til dose tre.