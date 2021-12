Trappeprosjekt på topp - sjekk heile lista her

Nyheter

Stien til Prestaksla i Eidsvåg, rulleskianlegg på Skaret, snøproduksjonsanlegg for barneløypa i Tusten, og sykkelstirundløype i Tusten. Dette er dei fire anlegga som toppar Molde kommunes prioriteringsliste for anlegg som det kan søkast om spelemidlar for i 2022.