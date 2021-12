Advarer mot glatte veger: – Kjør forsiktig!

Nyheter

Dagene med minusgrader, sol og gnistrende skiføre er definitivt over på ei stund. Søndag og mandag bør du finne fram gode sko og brodder, for nå er isen her. Søndag kom regnet, og det gir seg ikke med det første. Yr har sendt ut farevarsel for is i Møre og Romsdal.