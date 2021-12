I dag kan du se ei spesiell julestjerne på himmelen

Nyheter

Da er det nemlig klart for den årlige «julestjerne»-flygningen i regi av Luftforsvaret. F-35-flyene skal fly i formasjon over deler av Midt-Norge og Vestlandet. Avgang fra Ørland flystasjon nord for Trondheim blir klokka 11, og tre kvarter seinere passerer flyene etter planen over Molde.