– Håpløst, sier Odd Helge Gangstad om Frp sitt forslag om et fastlandssamband fra Otrøya over Gossen til Tornes i Hustadvika. .Blir det noen gang en realitet så betyr det at varaordfører Gangstad (Sp) får to timers reisetid heimefra og til rådhuset, ifølge egne beregninger.