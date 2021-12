Nyheter

I kampen for fødetilbud i Kristiansund i stedet for i fellessjukehuset i framtida, er det et viktig argument at lengre reiseveg øker risikoen for fødende og barn. Dette stemmer ikke, ifølge tall Georg Johnsen la fram for styret i Helse Møre og Romsdal onsdag. Johnsen er sjef for SNR, sjukehusa i Kristiansund og Molde.