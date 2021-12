Krever budsjettdisiplin

Nyheter

Administrasjonen og politikerne i Gjemnes har store utfordringer med å tilpasse utgiftene til inntektene. For et par uker siden stemte formannskapet for et budsjettforslag som ble sendt ut på høring. Varaordfører Jan Karstein Schjølberg og Jon Hals (H) mente forslaget var urealistisk, og foreslo at budsjettarbeidet måtte utsettes med beskjed til administrasjonen at de må utarbeide et realistisk budsjett. Det ble nedstemt.