Seglbåt gikk på grunn på Nordmøre

Nyheter

Hovedredningssentalen for Sør-Norge meldte like etter klokka 17 at en seglbåt med to personer om bord hadde gått på grunn i Edøyfjorden mellom Smøla og Tustna. Redningsskøyta RS «Erik Bye» og kystvaktskipet KV «Njord» ble varslet og sendt i retning havaristen.