Fergetrøbbel på Moldefjorden mandag

Fjord1 meldte mandag klokka 11.48 at Sekken-ferga var innstilt inntil videre. Men like før 16.30 melder de at det er normal drift i sambandet fra klokka 17.30.

Mellom Molde og Vestnes var det også fergetrøbbel. Her meldte Boreal at B-ruta med MF Karlsøyfjord ville være innstilt mandag fra 12.50-avgangen fra Molde og inntil videre. Årsaken var problemer med gassfylling.

MF Preikestolen ble satt inn i B-ruta fra avgang i Molde klokka 14.10 mandag.

På grunn av fartøybytte i B-ruta, ble avgangen fra Vestnes klokka 20.15 mandag innstilt. MF Malmefjord ble satt inn i ruta fra avgang i Molde klokka 21.00. MF Karlsøyfjord var tilbake i ruta fra avgang i Molde klokka 04.30 tirsdag.