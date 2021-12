Nyheter

Fjord1 melder mandag klokka 11.48 at Sekken-ferga er innstilt inntil videre. Fergerederiet oppgir ingen årsak til innstillingen.

Også mellom Molde og Vestnes er det fergetrøbbel. Her melder Boreal at B-ruta med MF Karlsøyfjord vil være innstilt fra 12.50-avgangen fra Molde og inntil videre. Årsaken er problemer med gassfylling. Boreal opplyser at de jobber med å få MF Preikestolen inn i ruta, men de har ikke noe nøyaktig tidspunkt for når dette vil skje.