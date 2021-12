Endene møtes i Fjordgata

Nyheter

Det er noe så grenseløst med ender i Fjordgata. Det har nok svært mange av byens innbyggere fått med seg. Endene er «rolige som skjæra på tunet» og de forstår ikke et kvekk av trafikkreglene. Endene er så tamme at det nesten er umulig å jage dem bort. Og det er mange som mater de nusselige skapningene, som trolig er hovedårsaken til at de har inntatt Fjordgata i stedet for Sjøfronten, der de normalt har tilhold.