Sylvi Listhaug på Fpu-årsmøte

Takket ungdommene for valgseieren

Partileder Sylvi Listhaug ble møtt med sterk applaus da hun stilte på årsmøtet til Møre og Romsdal Fremskrittspartis ungdom i Molde søndag. Hun svarte med å si at innsatsen til ungdommen var avgjørende for at Frp ble det største partiet i Møre og Romsdal.