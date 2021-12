Snakk med barna om tragedien – men ikke om detaljene

– Foreldre må tørre å være realistiske og snakke sant. Men man bør ikke si alt, sier leder for kriseteamet i Molde, Magne Furuseth. Torsdag var han i barnehagen til den fire år gamle gutten som nå opplever at faren hans er siktet for å ha drept mor.