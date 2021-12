Nå skal det legges nye planer for fortetting i Molde

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune har i forbindelse med fylkesstrategi for attraktive byer og tettsteder, satt i gang en casestudie i en by og et tettsted i Møre og Romsdal. Studien blir gjennomført i Molde og i Skei/Surnadal. Oppstart er i desember 2021 og skal etter plana være ferdig våren 2022.