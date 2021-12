6000 tester revet bort - og nå innføres "pantordning"

Nyheter

Molde er med i et prøveprosjekt der innbyggere kan få tilgang til sikre selvtester via arbeidsplassen. Mandag gikk kommunen ut og etterlyste arbeidsgivere som ønsker tester til sine ansatte. Bare et døgn senere var alle testene bortbestilt, og ventelisten lang. Over 100 bedrifter meldte seg for å få såkalte PCR-tester til sine ansatte. Dette er samme type tester som det brukes på teststasjonene.