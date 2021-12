Nyheter

Et vogntog fikk problemer like øst for Bergsøysundbrua på E39.

Bilberger skal nå ha vært på stedet. Ett felt åpnet, men kan bli stengt i perioder for å dra vogntoget tilbake på veien, ble det opplyst i 19-tida onsdag kveld.

Trafikken dirigeres av politiet.