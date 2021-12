Nyheter

Politiet dirigerer trafikken i Kviltorpvegen etter at et vogntog har satt seg fast.

– Vi rekvirerte bergingsbil for ei god stund siden, men denne var et stykke unna. Dermed har det tatt litt tid. Det er nok en del trafikk på stedet, sier operasjonsleder i politiet Per Åge Ferstad.

Klokka 07.55 skal bergingsbilen ha ankommet Kviltorpvegen.

– Vi får håpe det løser seg raskt, sier Ferstad.