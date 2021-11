Ung kvinne uten bukser bet politibetjent

Nyheter

Det var litt før klokka 06.00 lørdag morgen at politiet i Molde fikk melding om at en ung kvinne var observert gående langs vegen på nordsida av Tussentunnelen. Det spesielle var påkledningen. For til tross for flere minusgrader var kvinnen kun iført en tynn jakke, og kun truser nedentil. Politiet rykket ut og fant kvinnen gående langs vegen. Hun viste seg imidlertid å være alt annet enn glad for at politiet kom.