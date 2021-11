Mer smitte i Hustadvika

Nyheter

Kommunen har iverksatt hurtigtesting av en 10-klasse ved Hustad barne- og ungdomsskole, etter at det er registrert tre nye smittetilfeller i kommunen. To av de smitta er definert som hustandsmedlemmer til allerede smittet person, og satt i smittekarantene. En smitta er satt i isolasjon. Kommunen anbefaler syv dager isolasjon for de som er smittet og syv dager smittekarantene for hustandsmedlemmer, skriver kommunen i en pressemelding.