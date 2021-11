Vil avhøre den drepte kvinnens sønn

Nyheter

Politiet fortsetter i dag med å sikre tekniske spor og avhøre flere vitner i drapsetterforskningen etter at en kvinne i 20-årene ble funnet drept i en bolig på Fuglset i Molde natt til onsdag. Kvinnens tidligere ektemann er siktet for drapet. Han er også siktet for å ha påført en gutt i tenårene alvorlige voldsskader i en bolig på Langmyra i Molde.