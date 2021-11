Dette sier Moe om kontrakten som ikke er forlenget

Nyheter

I podkasten blir Moe blant annet spurt om kontrakten med Molde som går ut om ett år. Forhandlingene om forlengelse har pågått gjennom høsten, men så langt har trenerteamet ikke blitt enige med klubbledelsen om en forlengelse. Erling Moe forteller hva han tenker om årsaken til at veien videre fortsatt ikke er avklart.

Treneren forteller om videoen som ble vist i garderoben for å fyre opp spillerne litt ekstra før Rosenborg-kampen, og han beskriver hva han tenker om de teoretiske mulighetene for å stjele gullet fra Bodø/Glimt i serieinnspurten.

Moe snakker også om opplevelsen i Drammen og følelsene etter det fryktelige 0-6-tapet mot Strømsgodset, og svarer på spørsmål om hvilke kamper og vurderinger han sjøl og resten av apparatet kommer til å ergre seg over hvis seriemesterskapet ryker med liten margin til slutt.

Treneren slår fast at alle som bryr seg om MFK har retten til å mene det de vil om klubben, men han gir også veldig konkrete svar til kritikerne som mener han bør få sparken.

Moe forteller også hvorfor han mener prestasjonene og resultatene til MFK i 2021 er mer enn godkjent, og hvilke grunner han mener er forklaringa på at klubben ga fra seg ledelsen i eliteserien.

Treneren snakker om oppkjøringa som er planlagt fram mot 2022-sesongen, og avslører at han vurderer å legge om spillestilen for at laget skal fornye seg etter mange år med klassisk «Molde-fotbal». Han nevner også to av klubbens egne juniorer som han har store forventninger i tida som kommer.

Erling Moe reflekterer rundt sesongen i samtale med Ole Bjørner Loe Welde og Trond Hustad. Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.