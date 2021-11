Nyheter

En mann i 20-åra er sikta for forsettlig drap på ei kvinne i 20-åra i Molde.

Kvinna ble funnet i sin bolig på Fuglset i Molde natt til onsdag. Politiet antar at kvinna er tidligere ektefelle av den drapssikta mannen.

Samme natt, like før, fikk de politiet melding om en alvorlig voldshendelse i et hus ikke langt unna. Her ble mannen i 20-åra pågrepet for grov vold mot en tenåring han er i slekt med. Han er siktet også for dette tilfellet. Tenåringen er livstruende skadet.