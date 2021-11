Politiet: Har identifisert den drepte kvinnen

Nyheter

Politiet møtte pressa torsdag klokka 14.00 for å opplyse om den siste utviklinga i etterforskningen etter voldshendelsene natt til onsdag, der en kvinne skal ha blitt drept og en ung person livstruende skadd, på to forskjellige adresser i Molde. Der bekreftet politiet at de nå har identifisert den drepte kvinnen.