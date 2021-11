Etterforsker fortsatt for fullt – håper avhør skal gi nye svar

Nyheter

Den drapssikta mannen i 20-åra ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første blir i full isolasjon med medieforbud, ifølge kjennelsen. Han er sikta for forsettlig drap på sin ekskone og grov vold mot et familiemedlem i Molde natt til onsdag. Det er ikke kjent om han vil anke kjennelsen til lagmannsretten.