Funn på åstedet tyder på drap, mener politiet

En død og en hardt skadd

Politiet har satt i gang full drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død på Fuglset i Molde natt til onsdag. En annen person er funnet hardt skadd på et annet sted i Molde. En mann i 20-årene er siktet for grov kroppsskade.