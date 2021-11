Slåssing, innbrudd og fyllekjøring i natt

Nyheter

Politiet hadde ikke så mange oppdrag i natt, men hendelsene var spredt i store deler av fylket. Som vanlig er de tre største byene med i nattens rapport fra politiet:

Kristiansund kl. 01:24: Slagsmål på privat adresse. En mann skadd og sendt til sykehus. Gjerningsmann pågrepet. Sak opprettes. Den skadde mannen ble framstilt for lege, og deretter satt i fyllearresten fordi han ikke kunne ta vare på seg selv. Den angivelige gjerningsmannen har en annen versjon, sier operasjonsleder John Bratland til Rbnett søndag morgen.

Ålesund kl. 02:28: UP stanset bilfører under kjøring. Han kjørte for fort, hadde ikke førerkort, var beruset og var i besittelse av narkotika. Sak opprettet.

Molde kl. 03:12: Melding om slagsmål ved trafikkterminalen, politi til stedet. Like gode parter, ingen vil anmelde. 4 personer bortvist fra sentrum.

Kristiansund kl. 03:26: Slagsmål i sentrum, en kvinne anmeldes for ordensforstyrrelse.

Stranda kl. 03:38: Innbrudd i apotek. Mann tatt etter kort tid like ved, med tyvegods. Sak opprettes.

Surnadal kl. 03:53: Melding om voldshendelse i sentrum. Kvinne skadet og sendes legevakt. Mann mistenkt. Sak opprettes

PS: Klokkeslettene er tidspunkt for twitter-meldingene, mens hendelsene kan ha blitt meldt inn tidligere på natta.