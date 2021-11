Folketallet øker – men bare litt her i fylket

Nyheter

De siste 12 månedene er vi blitt 30.000 flere innbyggere i Norge. Folketallet øker i alle fylker, med unntak av de to nordnorske fylkene som har mistet 800 innbyggere.

Siden 2001 har vi blitt nesten 900.000 flere i Norge, men Nord-Norge har bare hatt en vekst på 19.000 innyggere de siste 20 årene.

I dag har landsdelen 481.756 innbyggere og den nordnorske andelen av befolkningen er 8,9 prosent. For 20 år siden var andelen 10,2 prosent.

Utflyttingen fra Nord-Norge til Sør-Norge har netto vært på over 3.200 personer de siste 12 månedene, men landsdelen reddes av en netto innvandring på nesten 2.000 personer. Samtidig har Nord-Norge et fødselsoverskudd på 451 det siste året, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte fredag.

Her kan du se utviklinga i Moldes folketall de siste tre månedene.

Flere døde enn fødte

Ett fylke har flere døde enn fødte

Innlandet er det eneste fylket i Norge med flere døde enn fødte det siste året. Her endte fødselsunderskuddet på 734, men folketallet øker likevel med nesten 400 på grunn av et innvandringsoverskudd på rundt 1.100 personer.

Oslo har det klart høyeste fødselsoverskuddet med 5.600 flere fødte enn døde. Viken ligger på andre med nesten 2.700, Rogaland har 2.500 og Vestland 2.100.

Ved utgangen av tredje kvartal beregner Statistisk sentralbyrå at det er bosatt 5.415.166 personer i Norge.

Veksten det siste året fordeler seg likt mellom et fødselsoverskudd på vel 15.000 og vel 15.000 flere innvandrere enn utvandrere siden tredje kvartal 2020.

Viken vokser

Over halvparten av veksten har kommet i Viken, som har fått nesten 16.000 flere innbyggere det siste året. Oslo har i samme periode bare vokst med 1.100 innbyggere til 698.600.

Fylkene Rogaland, Trøndelag og Vestfold og Telemark har hver hatt en vekst i folketallet på omkring 3.000 det siste året.

Netto innvandring til Norge har vært høyere enn fødselsoverskuddet i alle år siden 2005, med unntak for koronaåret 2020 da fødselsoverskuddet var 12.300, mens netto innvandring endte på 11.300.

Fakta om endring i folketallet det siste året:

Endringer i folketallet i fylkene det siste året. Folketall ved utgangen av tredjekvartal 2021 i første kolonne. Endring siste tolv måneder i andre kolonne og fødselsoverskudd i siste kolonne.

Troms og Finnmark, Nordland 481.756

- 809 +449 Trøndelag

473.316

+2.891

+1.446

Møre og Romsdal

265.513

+300

+372 Vestland

640.521

+2.465

+2.136 Rogaland

484.958

+3.175

+2.492 Agder

310.689

+2.259

+734 Vestfold og Telemark

424.143

+2.958

+16 Innlandet

370.940

+396

-734

Viken

1.264.670

+15.844

+2.662

Oslo

698.660

+1.111

+5.624

Siden innbyggertallet er svært ulikt i regionene, kan man ikke se direkte av tallene hva som er liten og hva som er stor vekst i forhold til andre regioner.

Men deler man opp innbyggerne i grupper på 10.00, ser man at Møre og Romsdals vekst på 300 personer, tilsvarer bare 11 flere mennesker per 10.000. Til sammenligning økte Vestland sitt folketall med 38 og Trøndelag med 60 innbyggere per 10.000.