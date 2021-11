Håper flere skal gjøre som Kasper og Aron – fornøyd med nytt tiltak

Nyheter

Ti skoler og idrettsanlegg har fått nye sykkelparkeringer gjennom arbeidet med å bedre forholdene til syklister. Dette arbeidet begynte i 2017 skriver Molde kommune i en pressemelding. Parkeringene skal sørge for at syklene skal kunne låses på en god måte, hindre hærverk og passe på at syklene ikke står i veien.