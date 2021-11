Ulykkeskrysset i Malmefjorden: – Mer handling og mindre prat

– Trafikkforholdene på Holamyra krever mer handling og mindre prat, sier Nils Christian Harnes fra Kristelig Folkeparti. Han vil at kommunen betaler for et trafikksikkert kryss på fylkesvegen som kan stå klart allerede i 2023. Forslaget vil trolig få flertall i kommunestyret.