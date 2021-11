Slutt på anbefaling – vedtar disse skjerpede smittetiltakene

Nyheter

Åtte av de 12 smittede er knyttet til det pågående utbruddet ved Haukås skole, skriver kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

I tillegg er én smittet ved Fræna ungdomsskole, én ved Hustadvika videregående, én ved Dalelia barnehage, og én har blitt smittet i utlandet.

Aktuelle klasser og barnehagegruppe har blitt informert av rektor og styrer, opplyser kommunen, som har satt i verk hurtigtesting.

Skjerper smittevernet

Kommuneoverlegen fattet fredag et vedtak i henhold til Smittevernlovens § 4-1. Det innebærer at Hustadvika kommune forlenger isolasjonstiden for koronasmittede til 7 dager, og innfører lokal smittekarantene på 7 dager for folk som bor sammen med en smittet,. Det gjelder alle i husstanden, uansett alder, og og man er vaksinert eller ikke. Denne karantenen er det ikke mulig å teste seg ut av.

– En utvidelse av isolasjonstiden til 7 dager og innføringen av begrenset smittekarantene vurderes som det minst inngripende effektive tiltaket som trengs for å få kontroll på lokale og regionale utbrudd, skriver kommuneoverlege Petter Aaberg Holen i meldinga.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen, står det i vedtaket om skjerpet smittervern.

Vedtaket trådte i kraft fredag kl. 17 og skal vare i nøyaktig en uke.

Det er noen unntak fra de nevnte innstramningene. De kan du lese i den uavkortede pressemeldinga på kommunens hjemmesider.

Fra anbefaling til vedtak

Hustadvika kommune har nå et lokalt utbrudd, det er lokale utbrudd i bo- og arbeidsregionen, og det er en stigende smittetrend, påpeker kommunen som bakgrunnen for skjerpede tiltak. De skriver også at:

«Kommuneoverlegen gikk tidligere ut med en anbefaling til innbyggerne, men har i dag fått informasjon om at ikke alle har fulgt disse anbefalingene. Anbefalingen fattes da som et vedtak, og kommuneoverlegen vurderer at dette vedtaket ikke vil være inngripende for samfunnet generelt da det kun vil påvirke de som er nærkontakter og de som er smittet.»

Test så snart som mulig

Kommunen oppfordrer fortsatt innbyggerne om å teste seg ved mistanke eller ved symptomer på Covid-19, og samtidig følge det lokale vedtaket.

Det understrekes at man ved symptomer skal teste seg så snart som mulig.

Hustadvika kommune opplyser at de har tette forbindelser til nabokommunene. Før det nevnte vedtaket «har kommunen hatt godt samarbeid med blant annet Aure, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Surnadal for å samordne regelverket. Alle disse kommunene har deltatt i møte som gjelder innholdet, og støtter grunnprinsippene som framkommer i vedtaket,» skriver kommunen.

Meldinga er underskrevet kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale.