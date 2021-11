Er det endelig håp for Retiroparken?

Nyheter

Gjennom flere tiår har Retiro-parken i Molde fått forfalle. Når man utfordrer de ansvarlige på hvorfor, kommer det mange forklaringer. Noen av de er mulige å forstå. Retiroparken har blitt klemt mellom uheldige omstendigheter. Ulike interesser presentert gjennom reguleringsplaner, vegprosjekt og eiendomsutvikling. Summen er likevel at en juvel i Molde har fått forfalle til det nesten ugjenkjennelige. I dag må man lete nøye etter fortids storhet.

Heldigvis er det fortsatt mulig å redde parken. Men det haster. Gamle bilder av Retiro gir et inntrykk av en annen tid. En flott villa, et praktfullt parkanlegg og en skulpturpark man kan vandre i. Det er slike bilder man kan bygge en attraksjon rundt. Sjølsagt vil det være kostbart å bringe dette fram i lyset igjen, men for en investering det vil være for Molde. En mulighet til å fortelle en viktig del av byens historie gjennom en grønn park. Et nærmiljøanlegg for folk som bor i området, og en attraksjon for folk som kommer til byen.

Gjort riktig kan det bli et viktig byutviklingsprosjekt for en del av Molde hvor gjennomgangstonen de siste åra dessverre har vært å sette ting på vent. Rekka av beslutninger som skal tas og forbehold som presenteres har vært så lang at det har vært vanskelig å holde oversikten. Å gå inn i parken i dag gir et inntrykk av at man er i et forbudt område. De siste åra med pandemi har understreket betydningen av slike parkområder. Grønne lommer som folk kan trekke til i hverdagen. Fortsatt er det mulig å se hvordan det kan bli med tennisbaner, stier og skulpturer. Det vil bli bra.

Denne uka kom meldinga om at en ny regulering for området nærmer seg. Ambisjonene gir grunnlag for nytt håp. Målet er å øke kvaliteten på parken, og gjøre området mer tilgjengelig for byens befolkning, opplyser kommunens arealplanlegger. Forhåpentligvis er dette startskuddet på en ny giv for området på Retiro. For lenge har planene for E39 bokstavelig talt fått ligge i vegen for utvikling i denne delen av Molde. Utfordringen blir sikkert å gjøre prosjektet helhetlig. I dette ligger det at det også må være en oppside for utbyggeren som har investert. Samtidig kjenner vi fra historien hva som er alternativet. Nye år med forfall er ingen god strategi.

