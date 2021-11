Skoleelever smittet i Hustadvika

Nyheter

Onsdag ble det påvist smitte hos to elever ved 5. trinn på Haukås skole. Den ene eleven fikk symptomer i helga og har ikke vært på skolen denne uka. Den andre eleven har testet positivt på hurtigtest onsdag. Også en elev på 3. trinn ved samme skole har testet positivt på hurtigtest. Alle foresatte er bedt om å hente hurtigtester ved skolen for å teste alle elevene på trinnet. Det skriver Hustadvika kommune i en pressemelding onsdag kveld.

Berørte fritidsaktiviteter har også fått informasjon og fått mulighet til å hente selvtester.

Kristiansund kommune har innført en egen koronaforskrift etter mye smitte i kommunen. Hustadvika kommune har vært med å utarbeide forskriften og støtter innholdet i denne forskriften. Forskriften omhandler utvidet isolasjonstid og utvidet karantene ved påvist smitte.

Kristiansund innfører koronatiltak Blant de nye lokale tiltakene er forlengelse av isolasjonstid og smittevernkarantene.

Hustadvika kommune opplyser i pressemeldinga at det ikke er aktuelt for Hustadvika kommune å innføre denne forskriften nå, men det det vil bli vurdert dersom smittesituasjonen i kommunen får et større omfang.