Her vil sikringsarbeidet fortsette

Nyheter

(Driva:) Klatrarane frå Visinor Fjell AS, som har kontrakten med Møre og Romsdal fylkeskommune om sikringsarbeidet, jobbar med å reinske stein og lausmassar frå fjellsida. Dei starta 400 meter over vegen og jobbar seg nedover, så lenge vêr og temperatur tillét det. No nærmar det seg eit tidspunkt der vinteren kjem for fullt og arbeidet må settast på pause til våren kjem.