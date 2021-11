Etterlyser tømmestasjon

Nyheter

– Spørsmålet hører ferietida til, men hvordan er det med tømmestasjoner for bobiler i Gjemnes? Salget av slike biler har tatt voldsomt av de siste åra. Det har vært til dels ville tilstander i Lofoten der tømmestasjoner ikke er dimensjonert for de mange campinggjestene. Det har egentlig vært ganske stygt rundt om i grøfter og slikt. Spørsmålet mitt er hvor man kan tømme slikt avfall her i kommunen, spurte Nordengen.