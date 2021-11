Dahl: Oppdeling er fornuftig

Nyheter

Som Sunnmørsposten først skrev, har Statens vegvesen bestemt seg for å dele opp gigantprosjektet Møreaksen i to. Molde – Ørskogfjellet i en del, og Ørskogfjellet – Ålesund i en annen. Årsaken er at de ikke har blitt enige om trasévalg flere steder i Ålesund enda.