Smitterekord i november:

– Jeg tror vi går en hard vinter i møte

Kommuneoverlegen anbefaler alle i risikogruppene å ta influensavaksine og tredje dose med koronavaksine. Han vil også ha helsepersonell på banen. – Vi har utvilsomt et ansvar for å redusere risikoen for at pasienter blir smittet av influensa.