Falsk Rikstoto-app sender kunder til internasjonal spillgigant

Nyheter

– Som ansvarlig leverandør av pengespill i Norge er det veldig synd at vi blir misbrukt på denne måten, sier juridisk direktør Lene Sakariassen i Rikstoto til Dagbladet Børsen.

De ble fredag gjort oppmerksomme på at det i Apples App store ligger en app ved navn «Rikstoto», som benytter både spillselskapets navn og logo i sin visuelle profil. Når man åpner appen, blir brukerne sendt videre til nettsiden til den internasjonale spillgiganten Betsson.

Norsk Rikstoto har enerett på å tilby pengespill på hest i Norge, og har ingen egen app. Sakariassen synes derfor det er beklagelig at noen nå har laget denne appen. De har nå varslet App store, og vil også sende en henvendelse til utvikleren og Betsson lørdag.

Kim Rud Petersen, som er talsperson for Betsson i Norge, sier at de ble gjort oppmerksomme på appen fredag kveld.

– Denne appen er absolutt ikke noe vi står bak, men det kan se ut som den tilhører et verveselskap, uten at jeg kan bekrefte det. Da vi fikk vite om dette sent i går kveld, satte vi umiddelbart i gang en prosess internt for å avslutte alle eventuelle avtaler med selskapet som står bak, da dette er et klart brudd på våre retningslinjer for verving av kunder, sier Petersen.