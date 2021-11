Eirawater anker – mener oppsigelsen er urettmessig

Nyheter

Torsdag ble det kjent at Møre og Romsdal tingrett gir Romsdalsbanken medhold i at de kan avslutte kundeforholdet med Eirawater. Dette med henvisning til hvitvaskingsloven og kravet om at alle finansinstitusjoner er pålagt å kjenne opphavet til penger som overføres til en konto de har i sine system.