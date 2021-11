Ber om tilsyn i 58 Molde-saker

Nyheter

Forbundsleiar Tom Tvedt i Norsk Forbund for utviklingshemmede, NFU, går no direkte til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og ber om tilsyn i Molde kommune. Dette gjeld 58 saker der innbyggarar med utviklingshemming fekk kutt i tenester, etter at kommunen hadde brukt konsulentselskapet Rune Devold AS til å gjennomgå tenestene.