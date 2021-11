Første støp på selve sjukehusbygget

Nyheter

Den som går forbi sjukehustomta på Hjelset, ser nå forandringer fra dag til dag. Angvik Grytnes AS er i ferd med å reise energisentralen øst for sjukehuset, og har nå bygd de første rommene der. Deler av veggen har vært på plass en stund, men nå er også deler av et tak kommet på plass.