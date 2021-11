Nyheter

– Jeg er og blir nordmøring. Halve kommunen er nordmøringer, sa Venstres Atle Hammerbukt da kommunestyret i Hustadvika torsdag kveld skulle ta stilling til hvilket museum kommunen skulle gi tilskudd til og ha et samarbeid med i framtiden. Hammerbukt argumenterte sterkt for at Hustadvika fortsatt må ha avtale med Stiftelsen Nordmøre Museum, og med det bevare de sterke båndene til Nordmøre.